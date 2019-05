येदियुरप्पा ने कहा- कर्नाटक में कराया जाए मध्यावधि चुनाव, सरकार बचाने में जुटी कांग्रेस

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। इस हार से जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, इसका असर कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी नाटक तेज हो गया है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ( BS Yeddyurappa ) ने फिर से कांग्रेस और जेडीएस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराया जाए।

Former Karnataka CM & BJP leader BS Yeddyurappa in Bengaluru: We have won 25 out of 28 seats in Karnataka. It is a historic win. It is better if the government is dissolved and mid-term polls are held. No BJP MLA is in touch with Congress or JD(S). pic.twitter.com/iCxohPQsJZ