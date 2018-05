बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा कार्यवाही के दौरान सदन से लापता कांग्रेस के विधायक एक होटल में पाए गए। बता दें कि कांग्रेस के दो विधायक आनंद सिंह व प्रताप गौड़ा सदन नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा भाजपा के विधायक सोमशेखर रेड्डी भी विधानसभा से गायब रहे थे। वहीं, अब कांग्रेस के विधायक सदन में लौट चुके हैं और उन्होंने शपथग्रहण कर ली है। वहीं, भाजपा के भी गायब हुए विधायक सोमशेखर रेड्डी ने शपथग्रहण किया।

One of the 'missing' Congress MLAs Anand Singh seen leaving Bengaluru's Goldfinch hotel #KarnatakaFloorTest pic.twitter.com/qY77RCZfHC