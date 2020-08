तमिलनाडु: कांग्रेस सांसद एच वसंतकुमार का निधन, 10 अगस्त को पाए गए थे Corona positive

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रही रखी है। आलम यह है कि कोरोना वायरस ( Coronavirus Death ) देश में अब तक न जाने कितने खासोआम की जान ले चुका है। ताजा मामला कांग्रेस सांसद एच वसंतकुमार ( Congress MP from Kanyakumari H. Vasanthakumar passes away ) से जुड़ा है। कन्याकुमारी लोकसभा सीट ( Kanyakumari Lok Sabha seat ) से सांसद एच वसंतकुमार ( MP H Vasanthakumar ) का शुक्रवार को निधन हो गया है। वह 70 साल के थे। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनको अपोलो हॉस्पिटल ( Apollo Hospital ) में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उनकी हालात बिगड़ती चली गई, जिसके चलते शुक्रवार को उनका निधन हो गया।

H. Vasanthakumar, Congress MP from Kanyakumari, passes away. pic.twitter.com/5OPTAnEyEu — ANI (@ANI) August 28, 2020

वहीं, चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल ने जानकारी देत हुए बताया कि एच वसंतकुमार कोरोना संक्रमित थे और उनको 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था। वह गंभीर कोविड निमोनिया से ग्रसित थे। डॉक्टरों का एक ग्रुप वसंतकुमार के इलाज में जुटा था। लेकिन उनकी हालत धीरे-धीरे और बिगड़ती गई और आज उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि पहली बार तमिलनाडु से सांसद बने वसंतकुमार इससे पहले दो बार विधायक भी रह चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वसंतकुमार के साथ-साथ उनकी पत्नी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी। दोनों को ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद एच वसंतकुमार पहले ऐसा नेता नहीं थे, जो कोरोना संक्रमित पाए गए हों। इससे पहले तमिलनाडु में शिवगंगा से सांसद कार्ति चिदंबरम, नगई से सांसद सेल्वारासु और मायीलादुतुरई से सांसद रामालिंगम कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे।