PM मोदी की तारीफ कर फंसे शशि थरूर, कांग्रेस ने मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करना कांग्रेस नेता शशि थरूर को भारी पड़ता नजर आ रहा है।

केरल कांग्रेस अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने इसको लेकर शशि थरूर को नोटिस देकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

कन्नूर में मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के लिए शशि थरूर से जवाब तलब किया गया है।

उन्होंने का कहा कि थरूर के स्पष्टीकरण के आधार पर भविष्य की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।

राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 3 मंत्रियों को लिखी चिट्ठी, केरल के लिए मांगी मदद

Kerala Congress President Mullappally Ramachandran in Kannur: We will seek an explanation from Shashi Tharoor for praising Prime Minister Narendra Modi. The future course of action will be decided based on his explanation. pic.twitter.com/k06JoXjbjO