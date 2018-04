नई दिल्ली। आज यानि 1 अप्रैल को 'अप्रैल फूल डे' या मूर्खता दिवस के नाम से जाना जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस दिन को एक नया नाम दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर न्यूज फॉर्मेट में एक वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी की चुटकी ली और आज के दिन को 'जुमला दिवस' घोषित कर दिया।

ट्वीट में बुलेटिन पोस्ट कर ली चुटकी

इसके अलावा कांग्रेस ने भाजपा के नाम को भारतीय जनता पार्टी से बदलकर 'भारतीय जुमला पार्टी' बता दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज की फॉर्मेट में एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने चुनावी दौरों के दौरान किए गए मोदी के दावों पर जमकर कटाक्ष किया है। गंगा सफाई से लेकर रोजगार के मुद्दे तक और नोटबंदी से लेकर स्वच्छ भारत मिशन तक हर योजनाओं के ऊपर निशाना साधते हुए इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि 'आप के अकाउंट में अच्छे दिन के उपलक्ष्य में दिनांक 01.04.2018 को 15 लाख रुपये क्रेडिट किए जा रहे हैं। हालांकि चुटकी लेते हुए उन्होंने उपलब्ध बैलेंस को शून्य ही दिखाया।

PM-MyGovt

An amount of INR 15,00,000.00 has been CREDITED to your A/C on 01/04/2018 towards Acche Din. Ref No. https://t.co/Se1tLgez25 Avail.bal INR 0.00

Here are some other BREAKING NEWS stories trending this hour: #HappyJumlaDivas pic.twitter.com/N5SPnQIlsY — Congress (@INCIndia) April 1, 2018

कई पोस्टर्स भी ट्वीट किए

कांग्रेस आज सुबह से ही लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। वीडियो के अलावा उन्होंने मोदी सरकार के महंगाई और 2019 के चुनावी कैंपेन को निशाना बनाकर पोस्टर्स भी पोस्ट किए।

Worried about price rise? The Modi Govt has just shared a tip on how to tackle it. #HappyJumlaDivas pic.twitter.com/nYOIELlIwI — Congress (@INCIndia) April 1, 2018

The BJP has just released its campaign slogan for 2019. Do let them know what you think of it. #HappyJumlaDivas pic.twitter.com/YARu06K9ZS — Congress (@INCIndia) April 1, 2018

Thanks to the Modi govt for eradicating corruption from the very roots. Jay Shah too says thanks. #HappyJumlaDivas pic.twitter.com/SD8RktANeE — Congress (@INCIndia) April 1, 2018

पीएनबी मामले पर भी साधा निशाना

आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी कांग्रेस ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले पर पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए, उनके चुप्पी पर सवाल उठाया था।

उन्होंने कहा कि इस घोटाले के खुलासे को 45 दिन बीत गए हैं लेकिन अभीतक प्रधानमंत्री ने इसपर कुछ भी टिप्पणी नहीं की है और नाहीं इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने 'मौन मोदी' नाम के एक पोस्टर भी जारी किया।

The #ChhotaModi scam turns 45 days old today. Neither PM Modi nor the Finance Minister has been able to string together a coherent explanation on the fraud. What is there silence hiding? #MaunModi pic.twitter.com/By8f9bQdqi — Congress (@INCIndia) March 31, 2018