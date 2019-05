नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने रविवार को अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ मतदान किया। वोट डालने के बाद मीडिया से बात कर रही प्रियंका गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। उन्होने कहा कि जनता भाजपा की सरकार से परेशान है। लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते ही प्रियंका ने कहा कि मोदी दो करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए पर कोई जवाब नहीं देते। इसलिए अब जनता वोट के माध्यम से अपना गुस्सा दिखाएगी।

Delhi: Earlier visuals of Priyanka Gandhi Vadra and Robert Vadra casting their vote at a polling booth in Sardar Patel Vidyalaya at Lodhi Estate #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/BNssOoIAQq

आप के साथ गठबंधन की बात पर प्रियंका ने कहा कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं था। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीद से अधिक सीटें लाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा का पुरस्कार उन्हे स्वीकार नहीं है। वहीं, मतदान करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव विमुद्रीकरण, किसान की समस्याओं, गब्बर सिंह टैक्स और रफाल में भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है।

Congress General Secretary for UP (East), Priyanka Gandhi Vadra after casting her vote in Delhi: It's a really important election because we are fighting to save democracy, for our country, and keeping that in mind I cast my vote.#Phase6 #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/Te7u4LYsFf