ED के निशाने पर डीके शिवकुमार, आय से अधिक संपत्ति केस में हो सकते हैं पेश

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बाद कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निशाने पर आ गए हैं।

डीके शिवकुमार आय से अधिक संपत्ति मामले में आज यानी शुक्रवार को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं।

DK Shivakumar, Congress on being summoned by Enforcement Directorate: I've requested Court that it's a simple Income Tax matter. I've already filed ITR. There's no Prevention of Money Laundering(PMLA) Act. Last night, they summoned me to come to Delhi by 1 pm. I'll respect law. pic.twitter.com/BN0eVspY7y

जानकारी के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा गुरुवार को उनकी याचिका खारिज होने के बाद शिवकुमार आज दिल्ली आ सकते हैं।

दरअसल, इस याचिका में कांग्रेस नेता ने ईडी की ओर से भेजे गए समन को निरस्त करने की मांग की थी।

DK Shivakumar, Congress: From the past two years, entire property of my 84-year-old mother has been attached by various investigation authorities as benami property & I am the benami there. Our entire blood has already been sucked. https://t.co/4Ad4atOpzA