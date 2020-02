लोकसभा में गृह मंत्रालय का लिखित बयान- NRC को देश में लागू करने का अभी फैसला नहीं

नई दिल्ली। देशभर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच लोकसभा बड़ी खबर सामने आई है।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित बयान दिया है। गृह मंत्रालय ने अपने लिखित बयान में कहा है कि अभी तक NRC को पूरे देश में लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।

गौरतलब है कि विपक्ष NRC को लेकर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा था।

Opposition MPs raise slogans against the Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC) in Rajya Sabha. pic.twitter.com/LxBFd7QVMd