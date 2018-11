जम्मू-कश्मीर में अगले सप्ताह हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग होने के बाद से सियासी उठापटक के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने शुक्रवार को एक बड़ी बात कही है। रावत ने कहा कि अगले सप्ताह चुनाव कराने के संबंध में सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग होने की जानकारी उसे 21 नवंबर को मिली थी। अब चुनाव आयोग इस मामले से सभी तथ्यों को जमा करेगी और विचार करेगी कि क्या अगले हफ्ते चुनाव कराना संभव है या नहीं। रावत ने आगे कहा कि जब भी इस तरह का कोई विधानसभा भंग जैसा मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट शासन करती है। आयोग को सबसे पहले चुनाव कराने चाहिए, नहीं तो फिर 6 महीने का लंबा इंतजार करना होगा। चुनाव की तैयारियों के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त है। इसके अलावे जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा।

SC has ruled whenever such dissolution takes place,Commission should hold elections on 1st occasion &in no case,later than 6 months.For commission,6 months is good enough for getting preparedness at satisfactory level. Law&order situation in J&K will also be kept in mind:OP Rawat pic.twitter.com/88frG0x4Zr