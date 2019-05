Lok Sabha Result: अबकी बार बहुमत अपार, ...फिर मोदी सरकार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम आना जारी है। चुनाव आयोग सभी 542 सीटों में से 390 पर विजेताओं की घोषणा कर चुकी है। जबकि बाकी 152 सीटों पर रुझान आना जारी है। अब तक के रुझान और नतीजों ने तस्वीर को तकरीबन साफ कर दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 348 सीटें मिलती दिख रही हैं यानी इसने 64.20 फीसदी वोट शेयर हासिल कर बाकी विपक्ष को मीलों पीछे छोड़ दिया है।

भाजपा की आंधी थी, कांग्रेस समझ नहीं पाई, उड़ गई

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 में 542 सीटों में से 390 के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें भाजपा को 239, कांग्रेस को 39, एआईटीसी को 14, जेडी(यू)-डीएमके को 15, शिवसेना को 10, टीआरएस-बीएसपी को 8, एलजेएसपी को 6, एनसीपी-वाईएसआरसी-एसपी को 4, जेकेएनसी-एसएडी-आईयूएमएल को 2-2 और बाकी सीटें अन्य को मिली हैं। वहीं, भाजपा अपने दम पर ही 300 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है।

390 results have been declared of which 239 have gone to BJP,39 to INC,14 to AITC,15 to JD(U)&DMK,10 to ShivSena,8 to TRS&BSP,6 to LJSP,4 to NCP,YSRC & SP,2 each to JKNC,SAD,IUML&rest to Others. Here’s looking at #Punjab, #Chhattisgarh #HimachalPradesh #AndamanNicobar #WestBengal pic.twitter.com/WLrW0rMEdI