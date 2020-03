Madhya Pradesh Political Crisis: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा- कांग्रेस ने सबके सपने तोड़े

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व महासचिव और ग्वालियर राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) बुधवार को आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ( BJP President JP Nadda ) की उपस्थित में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी परिवार में जगह देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ( Pm Modi and Amit Shah ) का आभार जताया।

