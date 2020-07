Scindia, Digvijay, Shibu Soren सहित 61 Rajya Sabha Member 22 जुलाई को ले सकेंगे शपथ

नई दिल्ली। देश के 20 राज्यों के 61 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों ( Newly elected members of Rajya Sabha ) को शपथ ( oath ) के लिए 22 जुलाई को आमंत्रित किया गया है। यह शपथ ग्रहण समारोह ( Oath taking ceremony ) सदन के कक्ष में होगा। जो सदस्य इस दिन उपस्थित नहीं होगे तो वह आगामी मानसून सत्र ( monsoon session ) के दौरान शपथ ले सकेंगे। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ( BJP leader Jyotiraditya Scindia ), कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ( Congress leader Digvijay Singh ), मल्लिकार्जुन खड़गे ( Mallikarjun Kharge ), झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता शिबू सोरेन ( Jharkhand Mukti Morcha leader Shibu Soren ) जैसे प्रमुख चेहरे 61 राज्यसभा सांसदों में शामिल हैं।

Newly elected members of Rajya Sabha to be administered oath on 22nd July. For the first time, administration of oath will be done in chamber of the House during inter-session. (1/2) pic.twitter.com/AOxniBbQsb

कोराना वायरस की चुनौती के कारण दो सत्रों के बीच पहली बार सदन में शपथ दिलाने का निर्णय किया गया। अमूमन सभापति के चेंबर और सत्र के दौरान सदन में शपथ दिलाई जाती है। मार्च से जून के बीच कुल 61 सीटों पर राज्यसभा चुनाव कराए गए थे, जिसमें से 42 सीटों पर मार्च में ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। वहीं कांटे की लड़ाई वाली कुछ सीटों पर 19 जून को चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, अरुणाचल, मणिपुर आदि राज्यों की खाली सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए।

Subscribing to oath or affirmation is usually done either during the session or in the chamber of the Chairman of Rajya Sabha, if the House is not in session. (2/2 https://t.co/U12PBCO2ap