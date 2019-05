उमर अब्दुल्ला की विपक्षी दलों को नसीहत- अपना TV बंद कर दो, सभी Exit Poll गलत नहीं हो सकते

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम से पहले सामने आए एग्जिट पोल्स ने देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। एक ओर जहां भाजपा में खुशी का माहौल है, वहीं विपक्षी पार्टियों में निराशा देखने को मिल रही है। इस बीच जम्मू—कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉंफ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी पार्टियों को बड़ी नसीहत दे डाली। एग्जिट पोल्स केा गलत बताने ने वाले विपक्षी नेताओं को उमर अब्दुल्ला अपना टीवी और सोशल मीडिया बंद करने की हिदायत दी है।

आज ममता बनर्जी से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात

टेलिविजन बंद कर दिया जाए

एनसी नेता ने कहा कि समय आ गया है कि टेलिविजन बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी एक्जिट पोल गलत नहीं हो सकते। बता दे कि उमर अब्दुल्ला ने रविवार शाम को एक्जिट पोल आने के बदा ट्वीट कर नेताओं को नसीहत दी।

शशि थरूर ने Exit Polls को बताया गलत, योगेंद्र यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला

Every single exit poll can’t be wrong! Time to switch off the TV, log out of social media & wait to see if the world is still spinning on its axis on the 23rd.