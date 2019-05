Lok Sabha Election 2019: खंडित आया जनादेश तो राष्ट्रपति को तुरंत सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे विपक्षी दल

नई दिल्ली। देश की 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द ही नतीजे भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। पूरे देश के साथ हर राजनीतिक दल की नजर इस चुनाव के नतीजों पर टिकी है। एग्जिट पोल के इशारों के बाद विपक्ष और ज्यादा अलर्ट हो गया है। एनडीए बहुमत के आंकड़े से दूर रह जाता है तो विपक्ष अपनी रणनीति पर काम शुरू कर देगा। इस रणनीति के तहत विपक्ष तुरंत सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। दरअसल फिलहाल विपक्ष ने देखो और इंतजार करो की नीति अपनाई हुई है।



सात चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल ने भले ही एनडीए और भाजपा को जीत के लिए आश्वस्त किया हो, लेकिन विपक्ष ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि यूपीए में भी लगातार बैठकों के जरिये आगे की रणनीति पर काम चल रहा है। इस रणनीति के तहत विपक्ष के सभी दल एकजुट होकर पहले सरकार बनाने की कवायद में जुट जाएंगे।

'देखो और इंतजार' करो की नीति

सभी गैर-राजग दल 'देखो और इंतजार करो' की नीति पर काम कर रहे हैं। इन दलों के सभी शीर्ष नेता एक दूसरे के संपर्क में है ताकि विपक्ष में किसी तरह की फूट ना हो और एकजुटता बनी रहे। इतिहास खुद को दोहराता है और रुझान के साथ ही नतीजे भी वर्ष 2004 की तरह एग्जिट पोल के विपरित आते हैं तो विपक्षी दल मिलकर राष्ट्रपति से तत्काल संपर्क करेंगे।

