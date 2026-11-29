2008 के परिसीमन के बाद से बेमेतरा की विधानसभा सीमाओं और दुर्ग जिले के जुड़ाव ने एक अनूठी स्थिति पैदा की है। धमधा तहसील के बड़े हिस्से और दुर्ग जिले से जुड़े मतदान केंद्रों के बेमेतरा की सीटों से जुड़े रहने के कारण प्रशासनिक और चुनावी व्यवस्था में दो जिलों का समन्वय चलता रहा है। अब परिसीमन की चर्चा गरमाने पर यह विमर्श उठ रहा है कि दुर्ग जिले से जुड़े मतदान केंद्रों और बढ़ते मतदाता आधार को देखते हुए नई सीटों के सृजन या सीमाओं के पुनर्गठन का आधार क्या होगा। इसके साथ ही आरक्षण की मौजूदा स्थिति और सामान्य व आरक्षित सीटों के समीकरण पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं।