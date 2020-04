सोनिया गांधी के निशाने पर भाजपा, कहा- संकट के समय फैलाया नफरत का वायरस

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने कहा कि जिस समय हम सबको कोरोना वायरस से मिलकर निपटना चाहिए, ऐसे वक्त भाजपा ( BJP ) सांप्रदायिक पूर्वाग्रह व नफरत का वायरस ( hate virus ) फैला रही है। हमारी सामाजिक समरसता को गंभीर चोट पहुंचाई जा रही है। इस नुकसान से उबारने के लिए कांग्रेस को कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके साथ ही सोनिया गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों ( Congress ruled states ) के मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र का रवैया अहसयोगात्मक बताते हुए राज्यों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यसमिति ( Congress working committee ) ने राज्यों को आर्थिक पैकेज, मजदूरों के लिए नीति बनाने समेत चार प्रस्ताव पारित किए। इसमें राज्यों को जीएसटी की बकाया संपूर्ण राशि देने और उन्हें ऋण लेने के लिए ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता देने की मांग की।

