धमोतर. पंचायत समिति धमोतर में प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धनराज मीणा निर्वाचित हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 5 मतों के अंतर से पराजित किया। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें कुल 15 पंचायत समिति सदस्यों ने अपने मताधिकार का एक्सपेरिमेंट किया। चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी धनराज मीणा को 10 मत प्राप्त हुए। वहीं, उनके मुकाबले में खड़े कांग्रेस के प्रत्याशी को 5 मतों से संतोष करना पड़ा। इस परिणाम के साथ ही धनराज मीणा ने धमोतर पंचायत समिति के प्रधान पद पर जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। उन्होंने ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला और नव निर्वाचित प्रधान का अभिनंदन किया। धनराज मीणा ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और सभी पंचायत समिति सदस्यों को दिया। उन्होंने कहा कि वे धमोतर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी को साथ लेकर चलेंगे। यह जीत भाजपा के लिए धमोतर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता मानी जा रही है।