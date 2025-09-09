प्रयागराज में बड़ा हादसा,सोते समय गिरी मकान की छत, नीचे दबकर दम्पत्ति की मौत

Prayagraj: प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। अमिलिया गांव में देर रात अचानक एक मकान की छत भरभराकर गिर गई। हादसे के समय घर के अंदर सो रहे दंपत्ति मलबे में दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव निवासी मल्लू और उनकी पत्नी के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि मकान काफी पुराना था और पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण इसकी छत कमजोर हो चुकी थी। सोमवार की रात अचानक पूरी छत ध्वस्त हो गई और अंदर सो रहे पति-पत्नी बाहर निकल भी नहीं पाए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने किसी तरह मलबा हटाकर दंपत्ति को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थीं।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अचानक हुए इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों की आंखें नम हैं और हर कोई इस घटना को गांव के लिए बड़ी त्रासदी बता रहा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।