प्रयागराज में बड़ा हादसा,सोते समय गिरी मकान की छत, नीचे दबकर दम्पत्ति की मौत

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अचानक हुए इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों की आंखें नम हैं और हर कोई इस घटना को गांव के लिए बड़ी त्रासदी बता रहा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।