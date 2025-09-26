एक बार फिर पैर जमाती सपा! आजम खान की रिहाई के बाद इस कद्दावर नेता के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

Irfan Solanki Case Update: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। उनके रिहा होने के बाद से समर्थक खुश नजर आ रहे हैं। वहीं आजम खान की रिहाई के बाद अब एक और समाजवादी पार्टी के नेता का जेल से रिहा होने का रास्ता करीबी-करीब साफ हो चुका है।
बात कर रहें हैं इरफान सोलंकी की। कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों की जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उन पर अब कोई मामला नहीं बचा है। गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर की है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इरफान की याचिका मंजूर करते हुए, उनके भाई रिजवान के साथ इजराइल आटे वाला को भी राहत दी है।
2 सालों से इरफान सोलंकी जेल में हैं। इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक थे। उनकी विधायकी सजा के बाद चली गई थी। इरफान की पत्नी ही उपचुनाव में यहां से विधायक चुनी गई थीं। पिछले 24 महीनों से सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। इसके अलावा अन्य दो आरोपी कानपुर जेल में बंद हैं। मामले में बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
अधिवक्ता इमरानउल्लाह और विनीत सिंह ने याची की ओर से पक्ष रखा। कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। दिसंबर 2022 में इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटे वाला के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था।
बता दें, अन्य सभी मुकदमों में जमानत तीनों को मिल चुकी है। हाल ही में अन्य दो मामलों (रंगदारी और बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने) के आरोप में भी इरफान सोलंकी को जमानत मिल चुकी है।