एक बार फिर पैर जमाती सपा! आजम खान की रिहाई के बाद इस कद्दावर नेता के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

बात कर रहें हैं इरफान सोलंकी की। कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों की जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उन पर अब कोई मामला नहीं बचा है। गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर की है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इरफान की याचिका मंजूर करते हुए, उनके भाई रिजवान के साथ इजराइल आटे वाला को भी राहत दी है।