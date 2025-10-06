Patrika LogoSwitch to English

रायबरेली

Crime in Raebareli: नइया नाले में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से इलाके में मचा हड़कंप

Crime Raebareli: रायबरेली के शांत कस्बे महराजगंज में उस समय सनसनी फैल गई जब 30 वर्षीय युवक मुकेश कुमार का शव नइया नाले में तैरता हुआ मिला। शव पर स्पष्ट चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका और गहरी हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

4 min read

रायबरेली

image

Ritesh Singh

Oct 06, 2025

रायबरेली के महाराजगंज में ननिहाल में रह रहे युवक की रहस्यमय मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान (फोटो सोर्स : Whatsapp )

रायबरेली के महाराजगंज में ननिहाल में रह रहे युवक की रहस्यमय मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Crime in Raebareli Update: जिले के महाराजगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब रविवार को दोपहर बाद नइया नाला में एक युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची महराजगंज कोतवाली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। शव की पहचान 30 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र राजाराम, निवासी पूरे चोखे मजरे राघवपुर (थाना बछरावां) के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मुकेश अपने ननिहाल में बचपन से ही रह रहा था और वहीं मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था।

शाम को निकला था घर से, सुबह मिली लाश

परिजनों के अनुसार, शनिवार की शाम मुकेश किसी काम से घर से निकला था। सामान्य दिनों की तरह उसे रात तक लौट आना था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने पहले तो सोचा कि शायद वह किसी परिचित के यहां रुक गया होगा, मगर जब सुबह तक कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू कर दी। दोपहर करीब दो बजे जब बाबूजी का पुरवा और बसकटा गांव के कुछ किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तब उनकी नज़र नइया नाला में तैरते एक शव पर पड़ी। ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो शव एक युवक का था, जो नाले के किनारे झाड़ियों में फंसा हुआ था। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

शव पर मिले चोट के निशान, हत्या की आशंका

ग्रामीणों ने बताया कि शव को जब बाहर निकाला गया तो उसके शरीर पर स्पष्ट रूप से चोट और खरोंच के निशान दिखाई दे रहे थे। सिर और कंधे पर गहरे घाव के निशान देख कर लोगों ने हत्या की आशंका जताई। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि मुकेश को किसी ने मारकर शव को नाले में फेंक दिया ताकि मामला डूबने का लगे। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण पता चल सकेगा।

घटनास्थल पर जुटी भीड़, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जैसे ही ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना मुकेश के परिजनों को दी, वैसे ही उसका परिवार मौके पर पहुंच गया। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की माँ और बहनें रो-रोकर बेहाल हो गईं, वहीं पिता राजाराम अपने बेटे का चेहरा देखकर बेसुध हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि मुकेश एक शांत और मेहनती युवक था। वह किसी से दुश्मनी नहीं रखता था और गाँव में सबका प्रिय था। अचानक उसकी इस तरह से मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

पुलिस ने किया मौके का मुआयना

सूचना मिलते ही महराजगंज कोतवाल जगदीश यादव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। नाले के आसपास की झाड़ियों, मिट्टी और पानी से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव के पास से कोई मोबाइल फोन या पहचान संबंधी वस्तु मिलने की जानकारी नहीं दी है। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि नइया नाला से एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। शव पर कुछ चोट के निशान हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ये चोटें किसी हमले की हैं या पानी में गिरने से आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

मामले के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह हत्या है तो अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ग्राम प्रधान ने भी प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। स्थानीय निवासी अमित तिवारी ने बताया कि  मुकेश हम सबका जानकार था। पिछले कुछ दिनों से वह ठीक-ठाक काम कर रहा था। किसी से उसका झगड़ा नहीं था। अगर यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है, तो पुलिस को अपराधियों को सख्त सजा दिलानी चाहिए।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रायबरेली भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि युवक की मौत डूबने से हुई या किसी हिंसक हमले के कारण। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच पुलिस ने मृतक के परिजनों से भी विस्तृत पूछताछ की है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि मुकेश शनिवार शाम किससे मिलने गया था या उसके मोबाइल पर किसी संदिग्ध कॉल की जानकारी है या नहीं।

फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी

विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में फॉरेंसिक टीम को भी बुलाने की तैयारी कर ली है ताकि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कराया जा सके। नाले के आसपास के इलाकों में पदचिह्न, वाहन के निशान और खून के धब्बों की भी जांच की जा रही है। महराजगंज पुलिस ने आसपास के गांवों के कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है और जल्द ही घटना की सच्चाई सामने लाई जाएगी।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मुकेश के परिजनों ने पुलिस से स्पष्ट कहा है कि उन्हें यह मामला संदेहास्पद हत्या का लगता है। उनका कहना है कि मुकेश को किसी ने बुलाकर घर से बाहर निकाला और साजिशन उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि शव जिस हालत में मिला, उससे यह प्रतीत होता है कि उसे मारने के बाद नाले में फेंका गया है ताकि मामला दुर्घटना लगे। पुलिस ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

गाँव में मातम, हर आँख नम

मुकेश की मौत से राघवपुर गाँव और उसके ननिहाल महाराजगंज क्षेत्र में गहरा शोक छा गया है। गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि मुकेश बचपन से ही मेहनती था और अपने बूढ़े माता-पिता की सेवा में लगा रहता था। उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि मुकेश के परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे न्याय की लड़ाई लड़ सकें।


जांच जारी, कई बिंदुओं पर काम कर रही पुलिस

  • क्या मुकेश की किसी से रंजिश थी?
  • क्या घटना से पहले किसी ने उसे फोन पर बुलाया था?
  • क्या उसके साथ शराब या झगड़े जैसी कोई स्थिति बनी थी?
  • क्या शव पर मिले घाव डूबने से पहले के हैं या बाद के?
  • इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि घटना से जुड़ा कोई सुराग मिल सके।

06 Oct 2025 07:47 am

रायबरेली

रायबरेली

रायबरेली

रायबरेली

रायबरेली

