Crime in Raebareli: नइया नाले में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से इलाके में मचा हड़कंप

परिजनों के अनुसार, शनिवार की शाम मुकेश किसी काम से घर से निकला था। सामान्य दिनों की तरह उसे रात तक लौट आना था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने पहले तो सोचा कि शायद वह किसी परिचित के यहां रुक गया होगा, मगर जब सुबह तक कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू कर दी। दोपहर करीब दो बजे जब बाबूजी का पुरवा और बसकटा गांव के कुछ किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तब उनकी नज़र नइया नाला में तैरते एक शव पर पड़ी। ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो शव एक युवक का था, जो नाले के किनारे झाड़ियों में फंसा हुआ था। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।