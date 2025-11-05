CG Fraud News: ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

फाइनेंस की रकम जारी होने के बाद राहुल यादव ने 24 जनवरी को बंधन बैंक रायगढ़ से 4.90 लाख रुपए आरटीजीएस से अपने खाते में ट्रांसफर कराए और 9.50 लाख रुपए का चेक भी अपने नाम पर लिया। इस तरह 15.85 लाख रुपए ब्रोकर को मिले, लेकिन वह वाहन विक्रेता को एक भी रुपए नहीं दिया। इस कारण वाहन का स्वामित्व सुशील प्रधान के नाम पर स्थानांतरित नहीं हुआ और पिछले 9 महीनों से वाहन शकरा मोटर्स बिलासपुर के सर्विस सेंटर में खड़ी है।