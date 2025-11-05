Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG Fraud News: ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

CG Fraud News: रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15.85 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 05, 2025

ट्रेलर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी (photo source- Patrika)

ट्रेलर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी (photo source- Patrika)

CG Fraud News: ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15 लाख 85 हजार रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़ जिले के गुड़ीपारा निवासी सुशील प्रधान (32) को ट्रेलर खरीदना था।

CG Fraud News: ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15 लाख की ठगी

गोरखा निवासी ब्रोकर राहुल यादव ने उसे फाइनेंस और खरीदी-विक्रय की डील कराने का भरोसा दिलाया। 23 जनवरी को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से वाहन का फाइनेंस स्वीकृत हुआ। इसके बाद सुशील ने डाउन पेमेंट के रूप में 1.45 लाख रुपए फोन पे से किया। 13 जनवरी को 80 हजार और 9 फरवरी को 65 हजार रुपए का भुगतान शामिल था।

फाइनेंस की रकम जारी होने के बाद राहुल यादव ने 24 जनवरी को बंधन बैंक रायगढ़ से 4.90 लाख रुपए आरटीजीएस से अपने खाते में ट्रांसफर कराए और 9.50 लाख रुपए का चेक भी अपने नाम पर लिया। इस तरह 15.85 लाख रुपए ब्रोकर को मिले, लेकिन वह वाहन विक्रेता को एक भी रुपए नहीं दिया। इस कारण वाहन का स्वामित्व सुशील प्रधान के नाम पर स्थानांतरित नहीं हुआ और पिछले 9 महीनों से वाहन शकरा मोटर्स बिलासपुर के सर्विस सेंटर में खड़ी है।

धोखाधड़ी का ऐसे हुआ खुलासा

CG Fraud News: पीड़ित ने बताया कि जब उसे धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो 24 जुलाई को ब्रोकर ने ई-स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा और शपथ पत्र में एक महीने के भीतर मामला सुलझाने का लिखित वादा किय, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। ऐसे में इसकी रिपोर्ट पुलिस से की।

एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू

पीड़ित ने इस मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की। कोतवाली पुलिस ने मामले की रिपोर्ट पर आरोपी राहुल यादव के खिलाफ धारा 318 (4) बीएनएस के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Cyber ​​Fraud: दबोचे गए साइबर धोखाधड़ी के आरोपी, BMW, बाइक, iPhone, लैपटॉप समेत लाखों की संपत्ति जब्त
कोंडागांव
Cyber ​​Fraud Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 05:38 pm

Published on:

05 Nov 2025 05:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Fraud News: ट्रेलर दिलाने के नाम पर 15 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पुलिस की सतर्कता से खुला ट्रैक्टर चोरी का राज, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

आरोपियों से चोरी का ट्रैक्टर और बाइक बरामद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

Road Accident: ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर, मौके पर ही एक की मौत, 2 गंभीर

ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी भीषण टक्कर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

रायगढ़ में रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू, तीन चरणों के लिए NIT जारी

एमएसटीसी पोर्टल पर शुरू हुई ऑनलाइन बोली (photo source- Patrika)
रायगढ़

राज्योत्सव में परिवहन विभाग की नई पहल, 24 घंटे में मिलेगी एचएसआरपी नंबर प्लेट, 3 दिनों तक उठाएं लाभ

परिवहन विभाग राज्योत्सव में लगा रहा शिविर (photo source- Patrika)
रायगढ़

रायगढ़ की ऐतिहासिक बैठक से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ बनने का सफर, जानें कौन थे वे लोग जिन्होंने रखी थी आंदोलन की नींव?

CG Rajyotsav 2025 (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.