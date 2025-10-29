CG News: किराया दो या मकान छोड़ो… महिला किराएदार और मकान मालिक परिवार में जमकर मारपीट

CG News: दूसरे पक्ष की बबीता बाई ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह चिराईपानी में परिवार के साथ रहती है। पड़ोस में रहने वाली सीमा बाई उसकी नजूल भूमि को अपना बताकर आए दिन विवाद करती है। इसके लिए कई बार गांव मे पंचायत बुलाकर समस्या का समाधान के लिए बैठक बुलाई गई, लेकिन परिणाम नहीं निकला। सोमवार को सीमा बाई उसके दुकान के पास आई और गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगी। पुलिस ने बबीता की रिपोर्ट पर मां-बेटा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है।