CG News: किराया दो या मकान छोड़ो… महिला किराएदार और मकान मालिक परिवार में जमकर मारपीट

CG News: ग्राम चिराईपानी में किराए के विवाद को लेकर मकान मालिक और किराएदार महिला के बीच मारपीट हो गई।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 29, 2025

किराएदार और मकान मालिक के बीच हुई मारपीट (photo source- Patrika)

किराएदार और मकान मालिक के बीच हुई मारपीट (photo source- Patrika)

CG News: किराए को लेकर मकान मालिक व किराएदार महिला के बीच मारपीट हो गई। घटना कोतरा रोड थाना क्षेत्र के चिराईपानी गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम चिराईपानी में सीमा बाई चौहान तीन अलग-अलग मकान का निर्माण कर दो को किराए पर दिया गया है। एक मकान पर बबीता देवी अपने पति और बच्चों के साथ रहती है।

CG News: थाने में मामला दर्ज

सोमवार को सीमा ने उससे किराए नहीं देने पर मकान खाली करने की बात कही तो गुस्साई किराएदार ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। शोर शराबा सुनकर जब सीमा का बेटा संदीप पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा। तभी बबीता का पति जितेन्द्र पाल गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट से सीमा के कमर और हाथ में और संदीप के दोनों हाथ में गंभीर चोट आई है। इसकी रिपोर्ट सीमा ने पुलिस से की है।

दूसरे पक्ष ने भी दर्ज कराई रिपोर्ट

CG News: दूसरे पक्ष की बबीता बाई ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह चिराईपानी में परिवार के साथ रहती है। पड़ोस में रहने वाली सीमा बाई उसकी नजूल भूमि को अपना बताकर आए दिन विवाद करती है। इसके लिए कई बार गांव मे पंचायत बुलाकर समस्या का समाधान के लिए बैठक बुलाई गई, लेकिन परिणाम नहीं निकला। सोमवार को सीमा बाई उसके दुकान के पास आई और गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगी। पुलिस ने बबीता की रिपोर्ट पर मां-बेटा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है।

Published on:

29 Oct 2025 03:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: किराया दो या मकान छोड़ो… महिला किराएदार और मकान मालिक परिवार में जमकर मारपीट

