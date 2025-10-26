CG News: 2 दिन से लापता महिला… जंगल में मिली सड़ी-गली लाश, करंट से मौत की आशंका

CG News: विगत दो-तीन दिन से लापता एक महिला की जंगल में सड़ी-गली लाश मिली है। आशंका है कि शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के ग्राम जिवरी निवासी घसनिन मांझी पति सुनऊ राम मांझी (41 वर्ष) विगत तीन-चार दिन पहले किसी काम से गांव से लगे जंगल की ओर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। ऐसे में उसके परिजन लगातार खोजबीन किए।