CG Theft News: किराना दुकान पर चोरों का धावा, उड़ा ले गए एक लाख का सामान, CCTV में कैद हुई वारदात

किराना दुकान से 1 लाख रुपए का सामान चोरी (photo source- Patrika)
CG Theft News: बीती रात अज्ञात चोरों ने किराना दुकान में घुसकर नगद और सामान सहित करीब एक लाख रुपए के माल पार कर दिया है। घटना का पूरा वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम गारे निवासी दुलामणी चौधरी अपने गांव में अंश वस्त्रालय एवं किराना स्टोर का संचालन करता है।
बीते बुधवार की रात करीब 8.30 बजे वे रोज की तरह दुकान बंद कर घर चला गया। गुरुवार की सुबह जब दुकान पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला है। इससे नजदीक पहुंचा दुकान का ताला टूटा पड़ा था और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। दुलामणी चौधरी जब गल्ला चेक किया, तो पाया कि उसमें रखे 70 हजार रुपये नगद और कपड़े, मोबाइल एक्सेसरीज व चप्पल सहित करीब 1 लाख रुपए से अधिक का सामान गायब था।
दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो रात करीब 3.45 बजे दो अज्ञात चोर दुकान के अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं और एक-एक कर सामान उठा रहे हैं। इससे पीड़ित दुकानदार ने फुटेज सहित पूरी घटना की शिकायत तमनार थाना में दर्ज कराई है। इससे पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
CG Theft News: दुकान संचालक दुलामणी चौधरी ने बताया कि इससे पहले उसकी दुकान हुंकराडीपा चौक में था। जहां 2019 में तीन बार चोरी हुई। लगातार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ाए। इससे परेशान होकर उसने उक्त दुकान को बंद कर अपने घर में ही दुकान खोल लिया था, ताकि यहां सुरक्षा रहे। बुधवार को चौथी बार चोरी हुई। उसका कहना है कि इससे पहले भी कई चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन चोर इसमें सफल नहीं हुए। बुधवार को मौका देखकर चोरी के घटना को अंजाम दिया है।
