Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG Theft News: किराना दुकान पर चोरों का धावा, उड़ा ले गए एक लाख का सामान, CCTV में कैद हुई वारदात

CG Theft News: ग्राम गारे में अज्ञात चोरों ने एक किराना दुकान में घुसकर करीब 1 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। चोरों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 31, 2025

किराना दुकान से 1 लाख रुपए का सामान चोरी (photo source- Patrika)

किराना दुकान से 1 लाख रुपए का सामान चोरी (photo source- Patrika)

CG Theft News: बीती रात अज्ञात चोरों ने किराना दुकान में घुसकर नगद और सामान सहित करीब एक लाख रुपए के माल पार कर दिया है। घटना का पूरा वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम गारे निवासी दुलामणी चौधरी अपने गांव में अंश वस्त्रालय एवं किराना स्टोर का संचालन करता है।

CG Theft News: अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज

बीते बुधवार की रात करीब 8.30 बजे वे रोज की तरह दुकान बंद कर घर चला गया। गुरुवार की सुबह जब दुकान पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला है। इससे नजदीक पहुंचा दुकान का ताला टूटा पड़ा था और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। दुलामणी चौधरी जब गल्ला चेक किया, तो पाया कि उसमें रखे 70 हजार रुपये नगद और कपड़े, मोबाइल एक्सेसरीज व चप्पल सहित करीब 1 लाख रुपए से अधिक का सामान गायब था।

दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो रात करीब 3.45 बजे दो अज्ञात चोर दुकान के अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं और एक-एक कर सामान उठा रहे हैं। इससे पीड़ित दुकानदार ने फुटेज सहित पूरी घटना की शिकायत तमनार थाना में दर्ज कराई है। इससे पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पहले भी हो चुकी है चोरी

CG Theft News: दुकान संचालक दुलामणी चौधरी ने बताया कि इससे पहले उसकी दुकान हुंकराडीपा चौक में था। जहां 2019 में तीन बार चोरी हुई। लगातार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ाए। इससे परेशान होकर उसने उक्त दुकान को बंद कर अपने घर में ही दुकान खोल लिया था, ताकि यहां सुरक्षा रहे। बुधवार को चौथी बार चोरी हुई। उसका कहना है कि इससे पहले भी कई चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन चोर इसमें सफल नहीं हुए। बुधवार को मौका देखकर चोरी के घटना को अंजाम दिया है।

ये भी पढ़ें

CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम
गरियाबंद
CG News: धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे घेरा, चार घंटे तक किया चक्काजाम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 04:01 pm

Published on:

31 Oct 2025 04:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Theft News: किराना दुकान पर चोरों का धावा, उड़ा ले गए एक लाख का सामान, CCTV में कैद हुई वारदात

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyclone Montha: मोंथा चक्रवात का तगड़ा असर! 1 नवंबर से भारी बारिश की संभावना, IMD ने दी चेतावनी!

मोंथा चक्रवात का तगड़ा असर (photo source- Patrika)
रायगढ़

बिहार के युवक का बंद कमरे में मिला शव, NTPC लारा में करता था काम, मामले की जांच में जुटी पुलिस

NTPC Employee Death (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG Accident: हिट एंड रन मामला, कार ने महिला और दो युवकों को मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत

CG Accident: हिट एंड रन मामला, कार ने महिला और दो युवकों को मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत
रायगढ़

Breaking News: भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, चालक फरार

भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

Crime News: नाबालिग से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, वीडियो बना कर किया था वायरल

गिरफ्तार (File Photo)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.