CG Theft News: किराना दुकान पर चोरों का धावा, उड़ा ले गए एक लाख का सामान, CCTV में कैद हुई वारदात

CG Theft News: दुकान संचालक दुलामणी चौधरी ने बताया कि इससे पहले उसकी दुकान हुंकराडीपा चौक में था। जहां 2019 में तीन बार चोरी हुई। लगातार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी नहीं पकड़ाए। इससे परेशान होकर उसने उक्त दुकान को बंद कर अपने घर में ही दुकान खोल लिया था, ताकि यहां सुरक्षा रहे। बुधवार को चौथी बार चोरी हुई। उसका कहना है कि इससे पहले भी कई चोरी का प्रयास किया गया था, लेकिन चोर इसमें सफल नहीं हुए। बुधवार को मौका देखकर चोरी के घटना को अंजाम दिया है।