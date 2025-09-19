झोपड़ी में रह रहे पति-पत्नी पर टूट पड़ा 12 हाथियों का झुंड, भयावह मंजर देख लोगों में सनसनी

Elephant Attack: रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल के रूम रेंज में गुरुवार को एक भयावह घटना हुई। खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे एक पति-पत्नी पर अचानक 12 हाथियों का झुंड टूट पड़ा। हाथियों ने झोपड़ी पर हमला कर दिया, जिससे महिला को कुचल कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं, पति अपनी जान बचाने में सफल रहा और घबराकर जंगल की ओर भागा।
स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों का झुंड अचानक खेत में दाखिल हुआ और कोई चेतावनी नहीं दी। घटना के दौरान हाथियों के तेज धक्का-मुक्की और शोर से आसपास का क्षेत्र भय में डूब गया। पति ने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम और वन विभाग को सूचना दी।
वन विभाग की टीम और जिला प्रशासन की राहत एवं बचाव टीमें घटना स्थल पर तुरंत पहुंची। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और मृत महिला को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इलाके में हाथियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और खेतों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।
Elephant Attack: घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। वन विभाग ने आसपास के खेतों और गांवों में हाथियों की निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से जंगल के नज़दीकी इलाकों में जाने से बचने का आग्रह किया है। पुलिस और वन विभाग की टीम मिलकर इस घटना की पूरी जांच कर रही है। घटना स्थल पर मौजूद वनकर्मी और ग्रामीण आगे की किसी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट पर हैं।