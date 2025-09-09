हाथियों का दल मचा रहा उत्पात, 39 किसानों की फसल को रौंदा, दहशत में ग्रामीण

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिले के जंगल में इन दिनों कुल 180 हाथियों की मौजूदगी है। जिसमें धरमजयगढ़ वन मंडल में 115 हाथी तो वहीं रायगढ़ वन मंडल में 65 हाथी शामिल है। हाथियों के इस दल में 49 नर, 80 मादा तो 51 शावक शामिल है। रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाले टेण्डा-नवापारा, भेंगारी और कटंगडीह इलाके में पिछले कुछ दिनों से 48 हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है।