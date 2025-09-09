Patrika LogoSwitch to English

हाथियों का दल मचा रहा उत्पात, 39 किसानों की फसल को रौंदा, दहशत में ग्रामीण

Elephants Attack: वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में 48 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। हमारी टीम दिन व रात हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाये हुए है।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Sep 09, 2025

हाथियों का दल मचा रहा उत्पात (Photo source- Patrika)
हाथियों का दल मचा रहा उत्पात (Photo source- Patrika)

Elephants Attack: रायगढ़ जिले में हाथियों ने गांव के ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि घरघोड़ा क्षेत्र के प्रभावित गांव के ग्रामीण अब रतजगा करने पर मजबूर हो चुके हैं। रात होते ही हाथियों का दल खेतों में पहुंच रहा है जिसे गांव के ग्रामीण एकजुट होकर भगाने में जुट रहे हैं। बीती रात हाथियों के अलग-अलग दल ने 39 किसानों की सफल को नुकसान पहुंचाया है।

Elephants Attack: 39 किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जिले के जंगल में इन दिनों कुल 180 हाथियों की मौजूदगी है। जिसमें धरमजयगढ़ वन मंडल में 115 हाथी तो वहीं रायगढ़ वन मंडल में 65 हाथी शामिल है। हाथियों के इस दल में 49 नर, 80 मादा तो 51 शावक शामिल है। रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाले टेण्डा-नवापारा, भेंगारी और कटंगडीह इलाके में पिछले कुछ दिनों से 48 हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है।

गांव के ग्रामीण बताते हैं कि रात होते ही हाथियाें का यह दल उनके खेतों तक पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में गांव के ग्रामीण अपनी फसलों को बचाने जहां रतजगा करने पर मजबूर हैं। बीती रात हाथियों के दल ने धरमजयगढ़ और रायगढ़ में कुल 39 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है।

Elephants Attack: इसमें धरमजयगढ़ वन मंडल के लैलूंगा रेंज के कुर्रा, बैगिनझरिया, चोरंगा में 21, कापू रेंज के सांगुल में 05, कोयलार में 02, खहार में 01 और बनहर में 01 किसान की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाले भेंगारी में 08 और डेहरीडीह में 01 किसान की धान की फसल को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है।

ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा

Elephants Attack: बीती रात 12 बजे हाथियों का यह दल नवापारा, भेंगारी, चारमार इलाके में एक खेत में अपने दल के साथ उतरा था। इस मामले की जानकारी मिलते ही गांव के ग्रामीण 10 से 12 ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे और हो हल्ला करते हुए हाथियाें को भगाया गया। हाथियों के वापस जाते ही वे अपने घर लौटे।

हाथियों से छेड़खानी नहीं करने की अपील

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में 48 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। हमारी टीम दिन व रात हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाये हुए है। हाथियों के द्वारा फसल नुकसान करने पर प्रकरण बनाकर मुआवजे की भी तैयारी की जा रही है। गांव के ग्रामीणों से हाथियों से दूरी बनाये रखने अपील भी की जा रही है।

