धान खरीदी केंद्रों में नई भर्ती को लेकर बवाल! शासन ने होल्ड किया प्लेसमेंट एजेंसी का आदेश

इसके बाद इस कार्य आदेश को लेकर जिला स्तर पर भी असमंजस की स्थिति बनी रही जिसके कारण ऑपरेटरों की भर्ती नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में धान खरीदी को लेकर शुक्रवार को शासन के निर्देश पर एक बैठक हुई। उक्त बैठक में धान खरीदी से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ समय तक अभी पुराने ऑपरेटर से कार्य लेना है।