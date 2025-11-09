Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम, पहली नीलामी से 84 लाख का राजस्व

Sand Mine Auction: छत्तीसगढ़ में रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के प्रथम चरण में बरभौना और बायसी रेत घाट बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम पर गए।

2 min read
रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 09, 2025

बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम पर (photo source- Patrika)

Sand Mine Auction: प्रथम चरण के नीलामी में शामिल 5 रेत खदानों में से 2 रेत खदानों की निवीदा शुक्रवार की देर रात खुली। उक्त दोनाें ही रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के खाते में चली गई। दोनों खदान एक ही क्षेत्र के अलग-अलग ठेकेदारों के नाम पर जाने व घाटों में आवेदनों की संख्या कम होने से सिंडीकेट सिस्टम शुरू होने की बात शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Sand Mine Auction: शेष घाटों की निवीदा नहीं खुल पाई…

इस बार एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही रेत घाटों की नीलामी हो रही है। प्रथम चरण में 5 रेत घाट बरभौना, बायसी, कंचनपुर, लेबड़ा और पुसल्दा के लिए बुधवार को तकनीकी बोली की तिथि समाप्त होने के बाद गुरूवार को तकनीकी समस्या के कारण देर शाम तक निवीदा नहीं खुल पाई थी। विभाग और कंपनी की मशक्कत के बाद देर रात बरभौना और बायसी रेत घाट की ही निवीदा खुल पाई, शेष घाटों की निवीदा नहीं खुल पाई।

बरभौना रेत घाट की निविदा बिलासपुर के लिंगियाडीह, सरकंडा क्षेत्र के इंदिरा विहार कालोनी निवासी सिद्धार्थ पांडेय के नाम खुला तो वहीं बायसी रेत घाट की निविदा बिलासपुर के बांधवपारा सरकंडा चौबे कालोनी निवासी दुर्गेश सिंह के नाम पर खुला। बरभौना रेत घाट के लिए 181 आवेदन आए थे तो वहीं बायसी के लिए 28 आवेदन ही विभाग को मिला था। उक्त दोनों घाट की नीलामी खुलने के बाद शेष तीन घाट कंचनपुर, लेबड़ा और पुसल्दा पर बोली में शामिल लोगों की नजर टिकी हुई है।

मंलगवार को खुलेगी शेष घाटों की नीलामी

Sand Mine Auction: कंचनपुर रेत घाट में 98 पुसल्दा में 29 और लेबड़ा में 510 बोलीदारों ने तकनीकी बोली लगाई है। पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण इन तीनों घाट की निवीदा नहीं खुल पाई है जो कि अब मंगलवार को खुलने की बात कही जा रही है। इसमें भी आवेदनों की संख्या को लेकर शहर में तरह-तरह की चर्चा है।

Updated on:

09 Nov 2025 03:40 pm

Published on:

09 Nov 2025 03:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम, पहली नीलामी से 84 लाख का राजस्व

