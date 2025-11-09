बरभौना और बायसी रेत खदान बिलासपुर के ठेकेदारों के नाम, पहली नीलामी से 84 लाख का राजस्व

बरभौना रेत घाट की निविदा बिलासपुर के लिंगियाडीह, सरकंडा क्षेत्र के इंदिरा विहार कालोनी निवासी सिद्धार्थ पांडेय के नाम खुला तो वहीं बायसी रेत घाट की निविदा बिलासपुर के बांधवपारा सरकंडा चौबे कालोनी निवासी दुर्गेश सिंह के नाम पर खुला। बरभौना रेत घाट के लिए 181 आवेदन आए थे तो वहीं बायसी के लिए 28 आवेदन ही विभाग को मिला था। उक्त दोनों घाट की नीलामी खुलने के बाद शेष तीन घाट कंचनपुर, लेबड़ा और पुसल्दा पर बोली में शामिल लोगों की नजर टिकी हुई है।