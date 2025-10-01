Theft News: सूने मकान से सोने-चांदी के जेवरात सहित 9 लाख पार, पुलिस ने चमका दिए हथकड़ी के कंगन

9 लाख की चोरी का मामला सुलझाया (Photo source- Patrika)
Theft News: कोतवाली पुलिस ने मधुबनपारा के सुने मकान में हुई बड़ी चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक चोरी के आरोपी और चोरी का सोना छिपाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मकान से नगद और सोने-चांदी के जेवरात सहित करीब नौ लाख रुपए की चोरी की थी। मामले में फरार दो आरोपी पहले से ही अन्य प्रकरण में जेल में निरुद्ध है।
इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 24 सितंबर को मधुबनपारा निवासी आरजू बानो मल्लिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 28 अगस्त को वह अपने मायके पतरापाली गई थी और 21 सितंबर की शाम जब लौटीं तो घर का ताला टूटा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे के वायर कटे हुए थे। आलमारी का लॉकर टूटा पाया था। जांच में सामने आया कि घर से चार सोने का हार, तीन अंगूठियां, चार कान के सेट, चार जोड़ी चांदी की पायल, एक मोबाइल और दो लाख रुपए नगद सहित करीब नौ लाख रुपए की चोरी हुई है।
कोतवाली पुलिस ने धारा 305, 331(4) बीएनएस अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने संदेही इकराम खान और मोहमद समीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में इकराम ने अपने साथी साबिर उर्फ बाटली और सद्दाम मल्लिक के साथ चोरी करना स्वीकार किया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी साबिर उर्फ बाटली के भाई मोहमद समीर ने चोरी का सोना छिपाया था। मामले में धारा 317 (2), 317(5), 3 (5) बीएनएस बढ़ाया गया। पुलिस ने आरोपियों से एक सोने का हार, एक बिस्किट, एक अंगूठी और चार जोड़ी चांदी की पायल सहित करीब तीन लाख रुपए का माल जब्त किया।
Theft News: गिरफ्तार आरोपियों में इकराम खान पिता सुलेमान खान उम्र 29 वर्ष निवासी तुर्कापारा पैलेश रोड और मोहमद समीर पिता स्व. मोहमद मुनीर उम्र 40 वर्ष निवासी तुर्कापारा पैलेश रोड शामिल हैं। चोरी में शामिल साबिर उर्फ बाटली और सद्दाम मल्लिक इस समय चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के आबकारी प्रकरण में जेल में निरुद्ध हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग