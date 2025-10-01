Theft News: सूने मकान से सोने-चांदी के जेवरात सहित 9 लाख पार, पुलिस ने चमका दिए हथकड़ी के कंगन

कोतवाली पुलिस ने धारा 305, 331(4) बीएनएस अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने संदेही इकराम खान और मोहमद समीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में इकराम ने अपने साथी साबिर उर्फ बाटली और सद्दाम मल्लिक के साथ चोरी करना स्वीकार किया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी साबिर उर्फ बाटली के भाई मोहमद समीर ने चोरी का सोना छिपाया था। मामले में धारा 317 (2), 317(5), 3 (5) बीएनएस बढ़ाया गया। पुलिस ने आरोपियों से एक सोने का हार, एक बिस्किट, एक अंगूठी और चार जोड़ी चांदी की पायल सहित करीब तीन लाख रुपए का माल जब्त किया।