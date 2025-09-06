महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त जारी, 69 लाख से अधिक महिलाओं को मिली राहत…

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को खरसिया में आयोजित भव्य कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त की राशि हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस अवसर पर प्रदेश की 69 लाख 15 हजार 994 महिलाओं के खातों में 1000-1000 रुपए की राशि अंतरित की गई।