महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त जारी, 69 लाख से अधिक महिलाओं को मिली राहत…

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को खरसिया में आयोजित भव्य कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 19वीं किस्त की राशि हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस अवसर पर प्रदेश की 69 लाख 15 हजार 994 महिलाओं के खातों में 1000-1000 रुपए की राशि अंतरित की गई।
सितम्बर माह की 19वीं किस्त में कुल 647.13 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया। इस भुगतान को मिलाकर अब तक योजना के तहत औसतन 69,28,334 पात्र महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 12,376.19 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से हर महीने की शुरुआत में यह राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहन मिलता है।