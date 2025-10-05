एम्स की रिपोर्ट में खुलासा: मोबाइल एडिक्शन से हिंसक हो रहे बच्चे, लेकिन थैरेपी और पारिवारिक सपोर्ट से लौट रही है मुस्कान

Mobile Addiction: मोबाइल एडिक्शन के बाद हिंसक हुए बच्चे अब इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या अच्छी खासी है। एम्स के मनोरोग विभाग में 5 से 6 सेशन थैरेपी के बाद ऐसे बच्चों में काफी बदलाव आ रहा है। इससे पैरेंट्स को भी बड़ी राहत मिली है। यही नहीं स्कूलों में सहपाठी व टीचर को भी सुकून मिला है। एम्स के मनोरोग की ओपीडी में प्रतिदिन 100 मरीजों का इलाज किया जाता है, जिसमें 8 से 10 बच्चे मोबाइल एडिक्शन, एंजाइटी, ऑटिज्म के होते हैं। बच्चे मोबाइल एडिक्शन के बाद सहपाठी से मारपीट पर भी उतारू हो जाते थे। यहां तक गाली-गलौज भी करते थे।