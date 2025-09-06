NIRF Ranking 2025: परसेप्शन के मामले में एम्स फिसड्डी, 100 में सिर्फ 20.62 अंक मिले

एम्स ने शिक्षक-छात्र अनुपात में पूर्ण अंक हासिल किए हैं, जो दर्शाता है कि अध्यापन का बुनियादी ढांचा मजबूत है। संसाधनों के उपयोग में प्रदर्शन कमजोर है। छात्रों की परीक्षा प्रदर्शन और उच्च शिक्षा में प्रवेश के मामले में संस्थान का प्रदर्शन सराहनीय है। यह बताता है कि शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर है। एम्स में महिला और दिव्यांग छात्रों की भागीदारी में अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन क्षेत्रीय व आर्थिक-सामाजिक विविधता में बेहद कमजोर स्कोर चिंता का विषय है।