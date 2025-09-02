CG News: फल-फूल रही ‘अपनी-अपनी’ चौपाटी… बूढ़ा तालाब-साइंस कॉलेज का गहराया विवाद

CG News: नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के माध्यम से इस तालाब को संवारने और आकर्षक स्वरूप देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, ताकि शहर के लोगों को अच्छी आबोहवा मिल सकें, लेकिन कभी यह तालाब नगर निगम के पास रहता है तो कभी पर्यटन मंडल के सुपुर्द कर दिया जाता है। ऐसी परंपरा 2015-16 से जो शुरू हुई, वो जारी है। शहर के इस ऐतिहासिक तालाब के संरक्षण और स्थानीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए नगर निगम ने पर्यटन मंडल को सौंपा।