आपने बनाया है तो संवारेंगे कब… नारा लगाते नर्सों ने निकाली रैली, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

CG Nurses strike: एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 24वें दिन भी जारी रही। बुधवार को कर्मचारियों ने आपने बनाया है तो संवारेंगे कब के नारे लगाते हुए सवाल रैली निकाली और सभी जिलों में भाजपा जिला कार्यालय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने कहा कि चुनावों में बीजेपी ने हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे का नारा लगाया था ,पर आज तक हमारी स्थिति जस की तस है। कर्मचारियों का दावा है कि हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं।