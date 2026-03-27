CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण वातावरण में अस्थिरता बढ़ गई है। इसके चलते रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, बस्तर और सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।