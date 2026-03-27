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CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम तेजी से बदल रहा है। कई जिलों में आंधी, बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 27, 2026

आंधी और बारिश का अलर्ट (photo source- Patrika)

आंधी और बारिश का अलर्ट (photo source- Patrika)

CG Weather Update: देशभर में बदलते मौसम के बीच छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना है, जिससे जनजीवन के साथ-साथ खेती-किसानी पर भी असर पड़ सकता है।

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण वातावरण में अस्थिरता बढ़ गई है। इसके चलते रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, बस्तर और सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बादल छाने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।

किसानों के लिए बढ़ी चिंता

इस मौसम बदलाव का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ने की आशंका है। इस समय कई क्षेत्रों में रबी फसलें जैसे गेहूं, चना और सरसों पकने की स्थिति में हैं। ऐसे में बारिश, ओलावृष्टि या तेज हवाएं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान अपनी तैयार फसलों की जल्द कटाई करें और खुले में रखी उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें।

बस्तर और सरगुजा में ज्यादा असर

दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग और उत्तर के सरगुजा क्षेत्र में मौसम का असर अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। पहले भी अचानक बदले मौसम के कारण इन क्षेत्रों में नुकसान की स्थिति बन चुकी है, इसलिए इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

आम लोगों के लिए एडवाइजरी

मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है—

खराब मौसम के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न हों
बिजली गिरने की आशंका के समय मोबाइल या धातु की वस्तुओं का उपयोग कम करें
तेज हवा के दौरान कच्चे मकानों और अस्थायी ढांचों से दूर रहें
यात्रा करते समय मौसम अपडेट जरूर देखें
देश के अन्य हिस्सों का असर भी जुड़ेगा

CG Weather Update: उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की स्थिति का अप्रत्यक्ष असर मध्य भारत, खासकर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में अचानक मौसम बदल रहा है और गर्मी के बीच बारिश जैसी स्थिति बन रही है।

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Updated on:

27 Mar 2026 08:29 am

Published on:

27 Mar 2026 08:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न, आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

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