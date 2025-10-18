Patrika LogoSwitch to English

Chhattisgarh News: बेटे-बहू की शिकायत लेकर महिला थाने में पहुंचे बुजुर्ग ने पिया जहर, मचा हड़कंप…

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के चंगोराभाठा में महिला थाने में हड़कंप मच गया जब शिकायत देने पहुंचे 58 वर्षीय बुजुर्ग राजेश श्रीवास ने जहर पी लिया।

2 min read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 18, 2025

महिला थाने में पहुंचे बुजुर्ग ने पिया जहर (Photo source- Patrika)

महिला थाने में पहुंचे बुजुर्ग ने पिया जहर (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: बेटा-बहू की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंचे बुजुर्ग ने जहर पी लिया। इससे थाने में हड़कंप मच गया। सिपाहियों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले भी एक महिला ने पति की शिकायत पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाकर थाना परिसर में ही खुदकुशी कर ली थी।

Chhattisgarh News: तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया

पुलिस के मुताबिक चंगोराभाठा निवासी राजेश श्रीवास (58) शुक्रवार को सुबह करीब 11.34 महिला थाना पहुंचे। वे थाना परिसर में इधर-उधर घूम रहे थे। इस दौरान महिला स्टॉफ ने उन्हें पूछा। इसके बाद बुजुर्ग ने आवेदन देते हुए अपने बेटे और बहू की शिकायत की। शिकायत देने के कुछ ही क्षण बाद बुजुर्ग ने कीटनाशक पी लिया। इससे वह लगातार उल्टियां करने लगा। महिला थाने का स्टॉफ भी हरकत में आया। थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

शास्त्रीबाजार से खरीदा कीटनाशक

बुजुर्ग की पत्नी कलेक्ट्रेट में काम करती है। सुबह वह अपनी पत्नी के साथ भाठागांव तक पहुंचे। इसके बाद उनकी पत्नी ऑफिस चली गई। इसके बाद राजेश शास्त्री बाजार गया। वहां से कीटनाशक खरीदा। इसके बाद महिला थाने पहुंचा। इसके बाद जहर पी लिया। पुलिस का दावा है कि वह पहली बार अपनी बहू की शिकायत लेकर पहुंचा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बेटा-बहू और पत्नी तीनों नौकरी पर

Chhattisgarh News: परिजनों ने पुलिस को बताया है कि वह पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका है। घर में उसके बेटा-बहू और पत्नी तीनों नौकरी पर हैं। बुजुर्ग घर में अकेला रहते हैं। पूरे मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। महिला थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर ने बताया कि बुजुर्ग पहली बार शिकायत लेकर आए थे। थाने वाले उनकी शिकायत देख ही रहे थे। उसी दौरान यह घटना हुई है।

रायपुर
