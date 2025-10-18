Chhattisgarh News: बेटे-बहू की शिकायत लेकर महिला थाने में पहुंचे बुजुर्ग ने पिया जहर, मचा हड़कंप…

पुलिस के मुताबिक चंगोराभाठा निवासी राजेश श्रीवास (58) शुक्रवार को सुबह करीब 11.34 महिला थाना पहुंचे। वे थाना परिसर में इधर-उधर घूम रहे थे। इस दौरान महिला स्टॉफ ने उन्हें पूछा। इसके बाद बुजुर्ग ने आवेदन देते हुए अपने बेटे और बहू की शिकायत की। शिकायत देने के कुछ ही क्षण बाद बुजुर्ग ने कीटनाशक पी लिया। इससे वह लगातार उल्टियां करने लगा। महिला थाने का स्टॉफ भी हरकत में आया। थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।