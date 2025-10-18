Chhattisgarh News: बेटे-बहू की शिकायत लेकर महिला थाने में पहुंचे बुजुर्ग ने पिया जहर, मचा हड़कंप…

महिला थाने में पहुंचे बुजुर्ग ने पिया जहर (Photo source- Patrika)
Chhattisgarh News: बेटा-बहू की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंचे बुजुर्ग ने जहर पी लिया। इससे थाने में हड़कंप मच गया। सिपाहियों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले भी एक महिला ने पति की शिकायत पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाकर थाना परिसर में ही खुदकुशी कर ली थी।
पुलिस के मुताबिक चंगोराभाठा निवासी राजेश श्रीवास (58) शुक्रवार को सुबह करीब 11.34 महिला थाना पहुंचे। वे थाना परिसर में इधर-उधर घूम रहे थे। इस दौरान महिला स्टॉफ ने उन्हें पूछा। इसके बाद बुजुर्ग ने आवेदन देते हुए अपने बेटे और बहू की शिकायत की। शिकायत देने के कुछ ही क्षण बाद बुजुर्ग ने कीटनाशक पी लिया। इससे वह लगातार उल्टियां करने लगा। महिला थाने का स्टॉफ भी हरकत में आया। थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
बुजुर्ग की पत्नी कलेक्ट्रेट में काम करती है। सुबह वह अपनी पत्नी के साथ भाठागांव तक पहुंचे। इसके बाद उनकी पत्नी ऑफिस चली गई। इसके बाद राजेश शास्त्री बाजार गया। वहां से कीटनाशक खरीदा। इसके बाद महिला थाने पहुंचा। इसके बाद जहर पी लिया। पुलिस का दावा है कि वह पहली बार अपनी बहू की शिकायत लेकर पहुंचा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Chhattisgarh News: परिजनों ने पुलिस को बताया है कि वह पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका है। घर में उसके बेटा-बहू और पत्नी तीनों नौकरी पर हैं। बुजुर्ग घर में अकेला रहते हैं। पूरे मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। महिला थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर ने बताया कि बुजुर्ग पहली बार शिकायत लेकर आए थे। थाने वाले उनकी शिकायत देख ही रहे थे। उसी दौरान यह घटना हुई है।
