‘शक्ति’ के नाम संपत्ति, 4 दिन में की गई 234 रजिस्ट्रियां… स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठा रहीं महिलाएं

रजिस्ट्री ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। नवरात्र शुरू होने के चार दिन में ही रायपुर जिले में अलग-अलग इलाकों में महिलाओं के नाम से कुल 234 संपत्तियां खरीदी गई हैं। ये संपत्तियां उनके नाम पर रजिस्टर्ड हुई हैं। पिछले 5 साल में करीब 70 हजार रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो चुकी है।