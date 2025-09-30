Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

‘शक्ति’ के नाम संपत्ति, 4 दिन में की गई 234 रजिस्ट्रियां… स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठा रहीं महिलाएं

Happy Navratri: नवरात्र के शुभ अवसर पर रायपुर में महिलाओं के नाम से संपत्ति खरीदने का चलन बढ़ रहा है। केवल चार दिन में 234 संपत्तियां महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड हुईं।

2 min read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2025

साल में करीब 70 हजार हुईं रजिस्ट्रियां (Photo source- Patrika)

साल में करीब 70 हजार हुईं रजिस्ट्रियां (Photo source- Patrika)

Happy Navratri: लोग नवरात्र पर महिलाओं के नाम से संपत्ति खरीदना शुभ मान रहे हैं। इसके चलते महिलाओं के नाम से जमीन, मकान, फ्लैट खरीदे जा रहे हैं। उन्हें भी संपत्तियों में बराबर का हक दिया जा रहा है। पिछले चार दिन में 200 से अधिक संपत्तियां महिलाओं के नाम से खरीदी गई हैं।

Happy Navratri: 70 हजार रजिस्ट्री महिलाओं के नाम

रजिस्ट्री ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। नवरात्र शुरू होने के चार दिन में ही रायपुर जिले में अलग-अलग इलाकों में महिलाओं के नाम से कुल 234 संपत्तियां खरीदी गई हैं। ये संपत्तियां उनके नाम पर रजिस्टर्ड हुई हैं। पिछले 5 साल में करीब 70 हजार रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो चुकी है।

चार दिन में 800 से अधिक रजिस्ट्री

रायपुर पंजीयन कार्यालय में नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से 26 सितंबर के बीच कुल 804 रजिस्ट्री हुई है। इनमें से 234 रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई है। दशहरा तक इसकी संख्या और बढ़ेगी। हालांकि छुट्टियों के चलते रजिस्ट्री पर असर पड़ता है।

छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री कम

5 डिसमिल से छोटे प्लाटों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने का असर रजिस्ट्री कार्यालय में दिखने लगा है। छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री बंद हो गई है। पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री की संख्या भी कम हुई है। हालांकि बिल्डरों के छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री हो रही है।

Happy Navratri: शासन की ओर से महिलाओं के नाम से जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने पर स्टॉम्प ड्यूटी शुल्क में 1 फीसदी छूट देने का नियम है। इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। इसलिए भी कई लोग महिलाओं के नाम से जमीन खरीद रहे हैं और उनके नाम से रजिस्ट्री करवा रहे हैं।

विनोज कोचे, जिला पंजीयक, रायपुर: महिलाओं के नाम से भी रजिस्ट्री कराई जा रही है। महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री की संख्या अब बढ़ रही है। रजिस्ट्री शुल्क में भी लोगों को छूट का लाभ मिलता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 10:15 am

Published on:

30 Sept 2025 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘शक्ति’ के नाम संपत्ति, 4 दिन में की गई 234 रजिस्ट्रियां… स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठा रहीं महिलाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में कानून का डंडा… ड्रग्स और न्यूड पार्टी पर रोक, 7 क्लब-बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड

रायपुर में कानून का डंडा (Photo source- Patrika)
रायपुर

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट…

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट...(photo-patrika)
रायपुर

कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता

कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता(photo-patrika)
रायपुर

डिप्टी CM साव ने किया भूमिपूजन! रिंग रोड-2 पर बनेंगे तीन ओवरब्रिज, दीक्षा नगर को मिलेगी पानी टंकी…

डिप्टी CM साव ने किया भूमिपूजन! रिंग रोड-2 पर बनेंगे तीन ओवरब्रिज, दीक्षा नगर को मिलेगी पानी टंकी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.