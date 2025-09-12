आकाशीय बिजली का कहर! CB क्लाउड के कारण गिरती है गाज, 3 माह में बिजली गिरने से 250 ने गंवाई जान

राजधानी में बुधवार की दोपहर व शाम को तेज बारिश हुई। दोपहर में बादल जोर से गरज रहे थे। इससे कई लोग भयभीत नजर आए। इसी दौरान स्कूली छात्र की मौत हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। कहीं-कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। अब तक मानसूनी सीजन का 89 फीसदी पानी गिर चुका है। मानसूनी सीजन 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान कम से कम 80 मिमी से ज्यादा बारिश हो सकती है।