Indian Railway: रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवरात्र-दशहरा के मौके पर भीड़, सीट मिलना बनी चुनौती...

यात्रियों का कहना है कि त्योहारों के इस सीजन में स्टेशन पर इतनी भारी भीड़ होना आम बात है, लेकिन फिर भी सीट की कमी और लंबी कतारें यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। रेलवे प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों में यात्री संख्या और बढ़ने की संभावना है, इसलिए लोगों को समय पर स्टेशन पहुंचने और पहले से टिकट बुक कराने की सलाह दी गई है