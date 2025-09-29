Patrika LogoSwitch to English

Indian Railway: रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवरात्र-दशहरा के मौके पर भीड़, सीट मिलना बनी चुनौती…

Indian Railway: रायपुर में नवरात्र और दशहरा के त्योहार के अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 29, 2025

Indian Railway: रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवरात्र-दशहरा के मौके पर भीड़, सीट मिलना बनी चुनौती...

Indian Railway: रायपुर रेलवे स्टेशन पर नवरात्र-दशहरा के मौके पर भीड़, सीट मिलना बनी चुनौती...

Indian Railway: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवरात्र और दशहरा के त्योहार के अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस समय स्टेशन पर वेटिंग टिकट की संख्या 200 पार कर गई है, जिससे यात्रियों को सीट मिलना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। वेटिंग और आरक्षण संबंधी मदद डेस्क सक्रिय किए गए हैं ताकि यात्रियों को जानकारी और सुविधा मिल सके। इसके बावजूद यात्रियों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।

Indian Railway: 200 पार हुई वेटिंग, सीट मिलना बनी चुनौती

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, भीड़ में धक्का-मुक्की से बचें और अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन पर पर्याप्त पुलिस और स्टाफ तैनात किया गया है।

यात्रियों का कहना है कि त्योहारों के इस सीजन में स्टेशन पर इतनी भारी भीड़ होना आम बात है, लेकिन फिर भी सीट की कमी और लंबी कतारें यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना रही हैं। रेलवे प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों में यात्री संख्या और बढ़ने की संभावना है, इसलिए लोगों को समय पर स्टेशन पहुंचने और पहले से टिकट बुक कराने की सलाह दी गई है

