Meat Shops Closed: रायपुर में आज बंद रहेंगे मांस-मटन की दुकानें, बिक्री पर लगा प्रतिबंध

सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली सेवा समिति, नवयुवक मंडल, केडीवी मिशन एवं आमिन माता महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में सद्गुरु कबीर साहेब का 628वें प्राकट्य उत्सव के अवसर पर रविवार को अम्लेश्वर में चौका-आरती संपन्न हुई। सोमवार को कबीर जयंती पर राजधानी श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास में डूबी रहेगी। समिति ने जानकारी दी कि रविवार को सद्गुरु कबीरधाम, अम्लेश्वर में प्रथम बार कबीर पंथ के 16वें वंशाचार्य हुजूर उदितमुनि नाम साहेब के पावन सानिध्य में सात्विक यज्ञ, चौका-आरती एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।