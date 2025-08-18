RTE में 5 हजार से अधिक सीटें खाली, वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौका…

RTE Admission 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अवसर दिया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार निजी स्कूलों में कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा इन बच्चों के लिए आरक्षित रहता है।
हालांकि, इस सत्र में अब तक 5,000 से ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अपेक्षित संख्या में आवेदन न आने से ये सीटें भर नहीं पाई हैं।
शिक्षा विभाग का कहना है कि RTE के अंतर्गत मिलने वाला यह अवसर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन कर अपने बच्चों को इसका लाभ दिलाएं।