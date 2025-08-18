RTE में 5 हजार से अधिक सीटें खाली, वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौका…

शिक्षा विभाग का कहना है कि RTE के अंतर्गत मिलने वाला यह अवसर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन कर अपने बच्चों को इसका लाभ दिलाएं।