NHM employees strike: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी, रंगोली बनाकर जताया विरोध

NHM employees strike: दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, जबकि जीवन दीप समिति के कर्मचारियों पर ड्यूटी का दबाव डाला जा रहा है, जो बिना उचित प्रशिक्षण के केवल सहयोगी भूमिका निभाते हैं। कई अस्पतालों में बाहर सूचना बोर्ड लगाकर मरीजों को असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया गया है।