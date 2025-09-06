Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

NHM employees strike: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी, रंगोली बनाकर जताया विरोध

NHM employees strike: विशेषज्ञों का कहना है कि सामूहिक इस्तीफा मान्य नहीं होता। कर्मचारी ये जानते हैं इसलिए हड़ताल जारी रखे हुए हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2025

एनएचएम कर्मचारियों ने रंगोली बनाकर जताया विरोध (Photo source- Patrika)
एनएचएम कर्मचारियों ने रंगोली बनाकर जताया विरोध (Photo source- Patrika)

NHM employees strike: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी है। शुक्रवार को उन्होंने रंगोली बनाकर विरोध जताया। रंगोली में विभिन्न मांगों को लिखा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने गत 3 सितंबर को 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था।

इसके विरोध में गुरुवार को 16 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सामूहिक इस्तीफा मान्य नहीं होता। कर्मचारी ये जानते हैं इसलिए हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के कारण ग्रामीण इलाकों और राजधानी के आसपास अस्पतालों में ताले लटक रहे हैं।

NHM employees strike: दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, जबकि जीवन दीप समिति के कर्मचारियों पर ड्यूटी का दबाव डाला जा रहा है, जो बिना उचित प्रशिक्षण के केवल सहयोगी भूमिका निभाते हैं। कई अस्पतालों में बाहर सूचना बोर्ड लगाकर मरीजों को असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया गया है।

Published on:

06 Sept 2025 09:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / NHM employees strike: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 19वें दिन भी जारी, रंगोली बनाकर जताया विरोध

