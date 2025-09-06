शिक्षक दिवस पर CM साय ने किया ‘मिशन अंतरिक्ष’ और ‘जय विज्ञान’ का शुभारंभ, बच्चों को मिलेगी नई प्रेरणा

मुख्यमंत्री साय ने कहा, विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक सोच है। विज्ञान प्रश्न पूछने और तर्क करने की शक्ति और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता प्रदान करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रोजेक्ट जय विज्ञान के अंतर्गत आयोजित कार्यशालाएं, विज्ञान प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं और नवाचारी परियोजनाएं विद्यार्थियों को सीखने और आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर देंगी। जो उन्हें जीवन में आगे चलकर काम आएंगी।