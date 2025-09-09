Patrika LogoSwitch to English

PM Suryaghar Yojana: PM सूर्यघर योजना! 1.85 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर, उपभोक्ता बने ऊर्जादाता…

PM Suryaghar Yojana: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को राजधानी में सौर ऊर्जा जागरुकता और प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ किया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 09, 2025

PM Suryaghar Yojana: PM सूर्यघर योजना! 1.85 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर, उपभोक्ता बने ऊर्जादाता...(photo-patrika)
PM Suryaghar Yojana: PM सूर्यघर योजना! 1.85 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर, उपभोक्ता बने ऊर्जादाता...(photo-patrika)

PM Suryaghar Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को राजधानी में सौर ऊर्जा जागरुकता और प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 618 उपभोक्ताओं के खातों में प्रत्येक को 30 हजार रुपए की दर से कुल 1.85 करोड़ रुपए की राज्यांश सब्सिडी को ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं, बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहे हैं।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्प को तीव्र गति से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ता प्रदूषण हम सभी के लिए गंभीर ङ्क्षचता का विषय है।

CG News: नौकरी लगाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की ठगी, आरोपी महासमुंद से गिरफ्तार
भिलाई
नौकरी लगाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की ठगी (Photo source- Patrika)

PM Suryaghar Yojana: अब प्रदेश के उपभोक्ता बन रहे ऊर्जादाता

उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरे समर्पण और क्षमता के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए हॉफ बिजली बिल से आगे बढ़ते हुए मुफ्त बिजली की ओर ले जाने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आमजन से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के लोगों को भी इस योजना से जोड़ें और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रदेश को अग्रसर बनाने में योगदान दें। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, क्रेडा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, क्रेडा के सीईओ राजेश राणा, भारतीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष सुमन कुमार सहित अन्य वरिष्ठजन मौजूद थे।

30 हजार मेगावाट हुई उत्पादन क्षमता

सीएम ने बताया कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन क्षमता केवल 1,400 मेगावाट थी, जबकि आज प्रदेश 30,000 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है और पड़ोसी राज्यों को भी बिजली उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि नई उद्योग नीति के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में 3.50 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं और आने वाले समय में प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता और भी
बढ़ जाएगी।

सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

मुख्यमंत्री आम लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ सौर ऊर्जा के फायदों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और इसके अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी के विषय में लोगों को जानकारी देगा। कार्यक्रम में सीएम ने उत्कृष्ट वेंडरों को सम्मानित भी किया। साथ ही ‘इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी ऑन ग्रिड स्टेबिलिटी’ तथा ‘एग्रीवोल्टाइक्स परफार्मर हैण्डबुक’ का भी विमोचन किया।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PM Suryaghar Yojana: PM सूर्यघर योजना! 1.85 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर, उपभोक्ता बने ऊर्जादाता…

