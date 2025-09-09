PM Suryaghar Yojana: PM सूर्यघर योजना! 1.85 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर, उपभोक्ता बने ऊर्जादाता…

PM Suryaghar Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को राजधानी में सौर ऊर्जा जागरुकता और प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 618 उपभोक्ताओं के खातों में प्रत्येक को 30 हजार रुपए की दर से कुल 1.85 करोड़ रुपए की राज्यांश सब्सिडी को ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं, बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहे हैं।