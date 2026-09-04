रायपुर में बारिश की ‘परीक्षा’ में फेल सड़कें! गड्ढे, जलभराव और फिसलन से खतरा, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Raipur Rain Alert: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों की बदहाली उजागर कर दी है। झमाझम बारिश के बीच प्रमुख और अंदरूनी सड़कों के गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है। प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर-3 की सड़कें भी जलमग्न हो गईं। कई स्थानों पर डामर उखड़ने के साथ बजरी फैल गई है, जिससे वाहन फिसलने की आशंका बनी हुई है। जलभराव के कारण सड़क और गड्ढों का अंतर समझना मुश्किल हो रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है।