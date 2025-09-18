रायपुर सहित 19 जिलों में रफ़्तार का कहर! 8 माह में 2960 जानें गईं, यहां हर मोड़ पर हादसा…

इनमें से सर्वाधिक हादसे राजधानी रायपुर और उससे सटे हुए जिलों में हुए हैं। हादसों में सबसे ज्यादा मृतकों की संया महासमुंद जिले की है। इसकी मुय वजह तेज रतार से वाहन चलाने, दोपहिया में हेलमेट एवं कार में सीट बेल्ट के उपयोग के साथ ही हादसों के बाद तत्काल उपचार उपलब्ध नहीं होना है। राज्य पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वाहन चलाते नियमों का पालन नहीं करने की वजह से अधिकांश हादसे हुए हैं। इसे रोकने के लिए दुर्घटनाजन्य स्थानों की पहचान कर सुधार किया जा रहा है। इसके चलते 14 जिलों में हादसों में कमी आई है।