‘तेलीबांधा का नाम बदला तो आंदोलन करेगा साहू समाज’, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने दी चेतावनी

विनोद जैन/Telibandha Chowk Name Change: रायपुर के तेलीबांधा चौक का नाम बदलकर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ किए जाने के फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और साहू समाज के वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू ने इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नामकरण का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की है। धनेन्द्र साहू ने कहा कि तेलीबांधा नाम केवल एक चौक या स्थान की पहचान नहीं है, बल्कि यह रायपुर की ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसका नाम बदलने से पहले स्थानीय लोगों और इससे जुड़ी जनभावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।