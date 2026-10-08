‘तेलीबांधा का नाम बदला तो आंदोलन करेगा साहू समाज’, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने दी चेतावनी

तेलीबांधा चौक के नए नाम पर विवाद (Photo Source- Patrika File Photo)
विनोद जैन/Telibandha Chowk Name Change: रायपुर के तेलीबांधा चौक का नाम बदलकर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ किए जाने के फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और साहू समाज के वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू ने इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नामकरण का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की है। धनेन्द्र साहू ने कहा कि तेलीबांधा नाम केवल एक चौक या स्थान की पहचान नहीं है, बल्कि यह रायपुर की ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसका नाम बदलने से पहले स्थानीय लोगों और इससे जुड़ी जनभावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
धनेन्द्र साहू ने कहा कि तेलीबांधा तालाब और उससे जुड़ा नाम लंबे समय से राजधानी रायपुर की पहचान का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े नामों को बदलने का निर्णय लेने से पहले उससे जुड़ी भावनाओं और विरासत को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तेलीबांधा नाम पीढ़ियों से लोगों के बीच प्रचलित है और रायपुर के सामाजिक एवं भौगोलिक संदर्भ में इसकी अपनी पहचान है। इसलिए नाम बदलने के फैसले को लेकर समाज में असंतोष है।
पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से तेलीबांधा चौक का नाम बदलने का निर्णय वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विषय पर समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करना चाहिए। धनेन्द्र साहू ने साहू समाज से जुड़े भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने और नामकरण का फैसला वापस लेने की मांग रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि समाज के उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय को सरकार के सामने रखना चाहिए, ताकि मामले का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सके।
धनेन्द्र साहू ने कहा कि यह केवल किसी चौक के नाम का मामला नहीं है। उनके मुताबिक यह ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक भावनाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि किसी स्थान की पहचान वर्षों में बनती है और उस पहचान से लोगों की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। इसलिए नाम बदलने जैसे फैसलों में संबंधित समाज और आम लोगों की भावनाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
धनेन्द्र साहू ने चेतावनी दी कि यदि ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ नामकरण का फैसला वापस नहीं लिया गया तो साहू समाज लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि समाज अपनी मांग को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखेगा। फिलहाल इस बयान के बाद तेलीबांधा चौक के नामकरण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज होने की संभावना है।
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