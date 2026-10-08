अभी ट्रेलर, तीन दिन बाद पूरी फिल्म! नवरात्र से पहले रायपुर के बाजार में बढ़ी चहल-पहल, सड़कों पर ट्रैफिक

Festive Market: त्योहारी भीड़ की आहट बाजारों में अभी से साफ सुनाई देने लगी है। नवरात्र शुरू होने में तीन दिन बाकी हैं, लेकिन बाजारों में त्योहारी रंग चढ़ने लगा है। लोग अभी से रंग-रोगन, पूजा-पाठ और घर की सजावट का सामान खरीदने लगे हैं। कारोबारियों का कहना है कि अभी लोग जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। लेकिन, तीन दिन बाद नवरात्र के शुरू होते ही बाजार में थोक के हिसाब से भीड़ उमड़ पड़ेगी। पिछले दो दिनों से बाजार की मुख्य सड़कों पर भीड़ 30 फीसदी तक बढ़ गई है। शाम होते ही गोलबाजार, सदर बाजार, मालवीय रोड और पंडरी में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की लंबी लाइन लग रही है।

