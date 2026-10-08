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Chhattisgarh News: 1984 के भू-अधिनियम में फेरबदल से आम आदमी को क्या फायदा? घर खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

Land Use Rules: 1984 के भू-अधिनियम में बदलाव से घर- प्लॉट खरीदने वालों को राहत मिलेगी। जानिए नए नियमों से आम आदमी को क्या फायदा होगा।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Oct 08, 2026

Property Buyers

1984 के भू-अधिनियम में फेरबदल (फोटो सोर्स- magnific)

Chhattisgarh Land Development Rules 1984: घर खरीदने या कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार के भूमि उपयोग नियमों में किया गया संशोधन राहत देने वाला है। अब आवासीय क्षेत्र में हर तरह की व्यावसायिक या जोखिम वाली गतिविधि नहीं की जा सकेगी। सरकार ने अलग-अलग भूमि उपयोग श्रेणियों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची स्पष्ट कर दी है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने परिवार के लिए घर या प्लॉट खरीदते हैं और बाद में आसपास शुरू होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों से परेशान होते हैं।

आम आदमी को क्या फायदा?

  1. घर के आसपास जोखिम कम होगा: आवासीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम व ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम और खनन जैसी गतिविधियों पर रोक से आग और अन्य दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा।
  2. कबाड़ और गोदाम से राहत: रिहायशी इलाके में कबाड़खाना, कबाड़ संग्रहण और गोदाम जैसी गतिविधियां होने से होने वाली गंदगी, शोर और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का आधार मिलेगा।
  3. परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा: औद्योगिक गतिविधियों और ऐसी गतिविधियों पर रोक से आवासीय वातावरण में प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।
  4. कॉलोनी में भारी वाहनों का दबाव घटेगा: बड़े परिवहन टर्मिनल और थोक कारोबार जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध से रिहायशी इलाकों में ट्रकों और भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
  5. प्लॉट खरीदने वाले को मिलेगी स्पष्टता: खरीदार पहले यह पता लगा सकेगा कि संबंधित जमीन का उपयोग किस काम के लिए निर्धारित है और वहां कौन-कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इससे भविष्य में जमीन के इस्तेमाल को लेकर विवाद की आशंका कम होगी।

सबसे बड़ा जनहित

इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शहर में घर के लिए निर्धारित जमीन और व्यावसायिक/औद्योगिक गतिविधियों के बीच स्पष्ट सीमा तय होगी। यानी कोई व्यक्ति आवासीय क्षेत्र में घर खरीदता है तो उसे यह जानने का अधिकार होगा कि आसपास किस तरह की गतिविधियां नियमों के तहत नहीं की जा सकतीं।

फैक्ट फाइल

  • नियम: छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984
  • संशोधन: 7 अक्टूबर 2026
  • विभाग: आवास एवं पर्यावरण विभाग
  • आवासीय क्षेत्र में रोक: उद्योग, गोदाम, कबाड़खाना, गैस गोदाम, पेट्रोलियम भंडारण, बड़े परिवहन टर्मिनल, खनन समेत कई गतिविधियां
  • फायदा: सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित आवासीय वातावरण की दिशा में कदम

आवासीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सख्ती

आवासीय भूमि उपयोग श्रेणी में कई ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, जिनसे आम लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन प्रभावित हो सकता है। इनमें हरी, नारंगी, लाल और नीली श्रेणी के उद्योग, गोदाम, कबाड़खाने, कबाड़ संग्रहण, संक्रामक रोग अस्पताल, कारागार, बड़े परिवहन टर्मिनल, थोक व्यापार, तेल डिपो, पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, गैस गोदाम, पशु पालन एवं मछली पालन, दुग्ध उत्पादन एवं कुक्कुट पालन, दाह संस्कार/कब्रिस्तान संबंधी गतिविधियां और खनन गतिविधियां शामिल हैं।

अन्य श्रेणियों में भी तय किए प्रतिबंध

व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कई औद्योगिक, भंडारण, पशुपालन, खनन तथा अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। संस्थागत क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल, छात्रावास और सरकारी आवास जैसी गतिविधियों के बीच असंगत उपयोग को नियंत्रित करने के प्रावधान किए गए हैं। सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक, पर्यटन, आमोद-प्रमोद और कृषि भूमि उपयोग श्रेणियों के लिए भी अलग-अलग प्रतिबंधित गतिविधियां तय की गई हैं।

जनहित में इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि मास्टर प्लान के अनुसार निर्धारित जमीन के उपयोग और वास्तविक उपयोग के बीच मनमानी की गुंजाइश कम होगी। खासकर आवासीय इलाकों में प्रदूषण, आग, भारी यातायात, स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय समस्या पैदा करने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण का आधार और स्पष्ट हो गया है।

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Updated on:

08 Oct 2026 09:45 am

Published on:

08 Oct 2026 09:44 am

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