Chhattisgarh News: 1984 के भू-अधिनियम में फेरबदल से आम आदमी को क्या फायदा? घर खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

Chhattisgarh Land Development Rules 1984: घर खरीदने या कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार के भूमि उपयोग नियमों में किया गया संशोधन राहत देने वाला है। अब आवासीय क्षेत्र में हर तरह की व्यावसायिक या जोखिम वाली गतिविधि नहीं की जा सकेगी। सरकार ने अलग-अलग भूमि उपयोग श्रेणियों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची स्पष्ट कर दी है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने परिवार के लिए घर या प्लॉट खरीदते हैं और बाद में आसपास शुरू होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों से परेशान होते हैं।