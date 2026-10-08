नाना पाटेकर को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि, बोले- भारतीय सिनेमा की बड़ी क्षति

Nana Patekar Death: हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से हिंदी और मराठी फिल्म जगत में शोक की लहर है। बृजमोहन अग्रवाल ने नाना पाटेकर को भारतीय सिनेमा का असाधारण कलाकार बताते हुए उनके दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद अदायगी और सामाजिक सरोकारों को याद किया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने सशक्त अभिनय से सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और कई यादगार किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया।