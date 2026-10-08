नाना पाटेकर को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि, बोले- भारतीय सिनेमा की बड़ी क्षति

बृजमोहन अग्रवाल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि (Photo Source- Patrika Create)
Nana Patekar Death: हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से हिंदी और मराठी फिल्म जगत में शोक की लहर है। बृजमोहन अग्रवाल ने नाना पाटेकर को भारतीय सिनेमा का असाधारण कलाकार बताते हुए उनके दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद अदायगी और सामाजिक सरोकारों को याद किया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने सशक्त अभिनय से सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और कई यादगार किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने शोक संदेश में कहा, “हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पद्मश्री नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।” उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने सशक्त अभिनय, दमदार संवाद और हर किरदार में जान डाल देने वाली अदाकारी से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। उनका अभिनय केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके कई किरदारों में सामाजिक संवेदनशीलता और गंभीर विषयों की झलक भी देखने को मिली। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नाना पाटेकर का जाना भारतीय सिनेमा की एक ऐसी आवाज का खामोश हो जाना है, जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी।
नाना पाटेकर करीब पांच दशक तक हिंदी और मराठी सिनेमा, थिएटर और फिल्म निर्माण से जुड़े रहे। उन्होंने गंभीर भूमिकाओं से लेकर कॉमेडी तक कई तरह के किरदार निभाए। उनकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और पर्दे पर प्रभावशाली मौजूदगी उनकी खास पहचान रही। उन्होंने 1978 में फिल्म ‘गमन’ से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसके बाद ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘तिरंगा’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘अब तक छप्पन’, ‘राजनीति’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं। ‘नटसम्राट’ में उनके अभिनय को भी काफी सराहना मिली।
नाना पाटेकर को उनके अभिनय के लिए तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने केवल अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि निर्देशक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। किसानों और ग्रामीण समुदायों से जुड़े मुद्दों पर उनके काम को भी याद किया जाता है।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने अभिनय से ऐसे कई किरदारों को जीवंत किया, जो दर्शकों की स्मृतियों में लंबे समय तक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पर्दे पर निभाए गए उनके किरदार, संवाद अदायगी और सहज लेकिन प्रभावशाली अंदाज हमेशा याद किया जाएगा। नाना पाटेकर के निधन पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई कलाकारों ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। बृजमोहन अग्रवाल ने दिवंगत अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार, प्रशंसकों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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