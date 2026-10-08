8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

नाना पाटेकर को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि, बोले- भारतीय सिनेमा की बड़ी क्षति

Brijmohan Agrawal Statement: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गहरा दुख जताया।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 08, 2026

Nana Patekar Death

बृजमोहन अग्रवाल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि (Photo Source- Patrika Create)

Nana Patekar Death: हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से हिंदी और मराठी फिल्म जगत में शोक की लहर है। बृजमोहन अग्रवाल ने नाना पाटेकर को भारतीय सिनेमा का असाधारण कलाकार बताते हुए उनके दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद अदायगी और सामाजिक सरोकारों को याद किया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने सशक्त अभिनय से सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और कई यादगार किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया।

Nana Patekar Tribute News: ‘भारतीय सिनेमा की एक आवाज खामोश हो गई’

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने शोक संदेश में कहा, “हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पद्मश्री नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।” उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने सशक्त अभिनय, दमदार संवाद और हर किरदार में जान डाल देने वाली अदाकारी से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। उनका अभिनय केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके कई किरदारों में सामाजिक संवेदनशीलता और गंभीर विषयों की झलक भी देखने को मिली। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नाना पाटेकर का जाना भारतीय सिनेमा की एक ऐसी आवाज का खामोश हो जाना है, जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी।

अभिनय के अलग अंदाज के लिए रहे मशहूर

नाना पाटेकर करीब पांच दशक तक हिंदी और मराठी सिनेमा, थिएटर और फिल्म निर्माण से जुड़े रहे। उन्होंने गंभीर भूमिकाओं से लेकर कॉमेडी तक कई तरह के किरदार निभाए। उनकी आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और पर्दे पर प्रभावशाली मौजूदगी उनकी खास पहचान रही। उन्होंने 1978 में फिल्म ‘गमन’ से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसके बाद ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘तिरंगा’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘अब तक छप्पन’, ‘राजनीति’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं। ‘नटसम्राट’ में उनके अभिनय को भी काफी सराहना मिली।

तीन बार मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

नाना पाटेकर को उनके अभिनय के लिए तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने केवल अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि निर्देशक के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। किसानों और ग्रामीण समुदायों से जुड़े मुद्दों पर उनके काम को भी याद किया जाता है।

लंबे समय तक याद किए जाएंगे किरदार

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने अभिनय से ऐसे कई किरदारों को जीवंत किया, जो दर्शकों की स्मृतियों में लंबे समय तक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पर्दे पर निभाए गए उनके किरदार, संवाद अदायगी और सहज लेकिन प्रभावशाली अंदाज हमेशा याद किया जाएगा। नाना पाटेकर के निधन पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई कलाकारों ने उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। बृजमोहन अग्रवाल ने दिवंगत अभिनेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार, प्रशंसकों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 06:42 pm

Published on:

08 Oct 2026 06:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नाना पाटेकर को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी श्रद्धांजलि, बोले- भारतीय सिनेमा की बड़ी क्षति

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ कैडर के IPS संतोष सिंह अब संभालेंगे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा, CISF में मिली नई जिम्मेदारी

IPS Santosh Singh
रायपुर

‘तेलीबांधा का नाम बदला तो आंदोलन करेगा साहू समाज’, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने दी चेतावनी

Telibandha Chowk Name Change
रायपुर

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक मिलेगा लाभ

Chhattisgarh News
रायपुर

रायपुर स्टेडियम में होंगे महिला इंटरनेशनल मैच, NGT की मंजूरी के साथ 20 लाख रुपये जमा कराने होंगे

Raipur Women International Cricket
रायपुर

अभी ट्रेलर, तीन दिन बाद पूरी फिल्म! नवरात्र से पहले रायपुर के बाजार में बढ़ी चहल-पहल, सड़कों पर ट्रैफिक

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.